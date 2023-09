Viola Park, oggi il sopralluogo, entro domani dovrebbe arrivare l’agibilità. L’11 ottobre lo show

Scrive il Corriere dello Sport, oggi è una delle date più importanti all’interno dell’era Commisso a Firenze. Andrà in scena questa mattina il sopralluogo definitivo da parte della Commissione di pubblico spettacolo del Comune di Bagno a Ripoli che dovrà sancire se il nuovo centro sportivo della Fiorentina potrà ottenere l’agibilità. E dunque potrà aprire i battenti ai tifosi in vista dei prossimi appuntamenti agonistici della squadra femminile e del settore giovanile. Entro domani dovrebbe arrivare l’ok finale per il taglio del nastro. Sono trapelati pochi dettagli sullo show, la data è stata scelta, 11 ottobre.

