Da Palermo, La Fiorentina vuole più di 3 milioni per Pierozzi: si cerca l'intesa. C'è già accordo con il terzino

I due club, qualche giorno fa, sembravano aver trovato l’accordo sulle cifre per il trasferimento ma, come riporta Ilovepalermocalcio.com, non è così perché c’è ancora qualcosa da limare per l’ok defi...

I due club, qualche giorno fa, sembravano aver trovato l’accordo sulle cifre per il trasferimento ma, come riporta Ilovepalermocalcio.com, non è così perché c’è ancora qualcosa da limare per l’ok definitivo. Il Palermo ha messo sul piatto tre milioni di euro, cifra non ritenuta adeguata dalla Fiorentina, che vorrebbe qualcosa in più.

L’accordo, invece, è stato già trovato tra il Palermo e l’entourage del calciatore che firmerà un contratto di 4 anni e che, in questi giorni, si sta allenando a parte e non con la squadra viola che è in ritiro in vista del prossimo campionato.

L’innesto di Pierozzi permetterebbe al Palermo di cedere Buttaro e Graves e metterebbe a disposizione di Dionisi un terzino di spinta che conosce il campionato di Serie B, avendolo disputato da protagonista con la Reggina due stagioni fa, quando mise a referto trentaquattro presenze, 4 gol e due assist e che si giocherà il posto con Diakité.

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