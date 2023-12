Nazione, Pierozzi verso lo Spezia. Per farlo crescere anche Infantino andrà via in prestito

La Fiorentina crede fortemente nel futuro di Niccolò Pierozzi e Gino Infantino. L’esterno non sta trovando molto spazio, non tanto per le qualità, quanto perché non ha mai avuto continuità fisica. La sua è stata un’estate complicatissima, quando ha ripreso si è rifermato per un problema muscolare. Promesso sposo dello Spezia in estate, l’impressione è che possa raggiungere la Liguria a gennaio.

Gino Infantino ha avuto altri problemi. Arriva da un calcio totalmente diverso e Italiano lo ha posizionato sulla trequarti e in alcune situazioni pure largo a destra. La sensazione è che un ruolo ben definito non ce l’abbia. Per lui una soluzione in prestito sarebbe l’ideale. E non dovrebbe esser vista come una bocciatura. Lo scrive La Nazione.

