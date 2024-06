TuttoSport: “Pierozzi potrebbe ritrovare Inzaghi, lo vuole il Pisa, c’è da battere la concorrenza della Salernitana”

Pippo Inzaghi è diventato da poco il nuovo allenatore del Pisa. Secondo TuttoSport, il club toscano starebbe lavorando per riportare alla corte di Inzaghi due sue vecchie conoscenze, il centrocampista classe ’92 Zan Majer dalla Cremonese e il terzino classe 2001 Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina. Pierozzi ha collaborato con il tecnico sia in Calabria, con 36 presenze, quattro gol e due assist, sia a Salerno nell’ultima stagione. Tuttavia, per Pierozzi, il Pisa deve affrontare la concorrenza della Salernitana, recentemente retrocessa, che vorrebbe prolungare il prestito del giocatore dalla Fiorentina.

