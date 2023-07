Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo l’uscita di Venuti, alla Fiorentina serve un calciatore anche sulla fascia destra. L’ipotesti Gendrey resta in piedi, il terzino del Lecce è l’unico nome finor accostato. Prima però ci sarà da trattare con Corvino. Vedremo poi se i viola affonderanno, da non dimenticare che ci sarà Niccolò Pierozzi.

