Nazione, Palermo nel caos, Edoardo Pierozzi salta? La Fiorentina ha già chiesto delucidazioni

Il caos in casa Palermo rischia di far saltare il passaggio di Pierozzi

Le dimissioni del ds Castagnini e del tecnico Silvio Baldini rischiano di ripercuotersi anche su Edoardo Pierozzi. Il giovane viola, che col Palermo stava per firmare il contratto, e che era stato voluto proprio da Castagnini e Baldini, potrebbe non rientrare più nei piani della società rosanero. La Fiorentina ha già chiesto delucidazioni. Lo scrive La Nazione.

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