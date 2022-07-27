Da Genova: Gotti vuole un centravanti forte fisicamente: c'è Pavoletti, Kouamé l'alternativa

Lo Spezia cerca un centravanti forte fisicamente. Pavoletti la prima scelta, Kouamé l'alternativa

Christian Kouamé entra in orbita Spezia. Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, Luca Gotti vuole un centravanti forte fisicamente. Una descrizione, questa, che ha portato il club ligure a prendere in esame il nome di Leonardo Pavoletti del Cagliari. L'alternativa è in casa a: Christian Kouamé.

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