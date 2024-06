Da Salerno: “La Salernitana potrebbe chiedere nuovamente Pierozzi in prestito alla Fiorentina”

Si discute del futuro di Niccolò Pierozzi, rientrato alla Firenze dopo il prestito alla Salernitana, retrocessa in Serie B dopo una stagione difficile. L’esterno classe 2001 ha avuto un ottimo rendimento con i granata, collezionando anche un gol contro la Juventus nella terzultima gara di campionato e perfomando anche quando schierato nella retroguardia a 3 per emergenza. Tuttosalernitana.com riporta che il club campano potrebbe pensare di chiedere un nuovo prestito alla Fiorentina, cambiando però la formula: si penserebbe di inserire il diritto o l’obbligo di riscatto, opzione che potrebbe scattare in caso di promozione nella massima serie.

