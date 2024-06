Da Sassuolo sicuri: “La Fiorentina è interessata a Thorstvedt. Il centrocampista piace anche Bologna e Lazio”

La retrocessione del Sassuolo in Serie B porterà inevitabilmente a una rivoluzione nella rosa dei neroverdi, con tantissimi giocatori destinati a lasciare la squadra per approdare in Serie A. Tra i giocatori più ambiti c’è sicuramente Kristian Thorstvedt, il giovane norvegese che ha impressionato tutti con le sue prestazioni nella scorsa stagione. Dotato di grandi qualità fisiche e tecnico-tattiche, Thorstvedt ha dimostrato di poter essere un elemento importante in qualsiasi squadra di Serie A dopo una prima stagione di apprendistato.

Nonostante la retrocessione del Sassuolo, il centrocampista è riuscito a mettere a segno 6 gol e fornire 1 assist in 34 presenze, confermandosi come uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Il suo nome ha già attirato l’interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui Fiorentina, Bologna e Lazio. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini che abbiamo recentemente intervistato, i club italiani sono pronti a entrare nel vivo delle trattative per assicurarsi le prestazioni del promettente giocatore norvegese. Lo riporta Sassuolo News.

