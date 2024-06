La Fiorentina presenta il ricorso al Comune di Firenze per la sospensione dei lavori al Franchi

Come annunciato dal direttore generale Alessandro Ferrari nell’ultima conferenza stampa, la Fiorentina ha fatto ricorso contro il comune di Firenze per la sospensione dei lavori, peraltro già iniziati, allo stadio Franchi. “Domani chiederemo ufficialmente al comune di Firenze di non iniziare i lavori al Franchi, è troppo complesso iniziare i lavori senza sapere se ci sono i soldi per finirlo” aveva dichiarato il dirigente viola, esponendo i dubbi che riguardano la disponibilità dei fondi che servono a completare i lavori. Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi.

FERRARI: “NESSUNA TRATTATIVA DI VENDITA. CHIEDEREMO AL COMUNE DI NON INIZIARE I LAVORI PER IL FRANCHI”