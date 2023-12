Secolo XIX, Pierozzi più lontano dallo Spezia. La priorità dei liguri è un terzino a sinistra

Come riporta Il Secolo XIX, lo Spezia starebbe rivedendo le proprie priorità sul mercato di gennaio. Oltre al fronte attacco deve immettere forze nuove anche sulle corsie laterali. Amian ed Elia hanno fatto gli straordinari e quando ci sono stati forfait dei titolari la coperta si è dimostrata cortissima. L’infortunio lungo di Reca e l’esclusione di Moutinho hanno fatto il resto. Con la Fiorentina sembra spenta la spinta che portava a Pierozzi già in estate, ma i viola potrebbero offrire altre soluzioni. Al momento, però, la priorità dei liguri sembra quella di inserire un profilo a sinistra, per riportare Elia sul lato opposto.

