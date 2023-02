Il video del gol di Pierozzi contro il Modena. Il terzino della Fiorentina ha segnato il gol del vantaggio

Sabato molto positivo per un giocatore della Fiorentina in prestito, stiamo parlando di Niccolò Pierozzi, terzino destro classe 2001 in prestito alla Reggina in serie B ha segnato il gol del vantaggio contro il Modena in una gara vinta poi per 2-1 dalla squadra di Inzaghi. Questo il video della sua rete

FURTO NELLO SPOGLIATOIO DELL’UDINESE