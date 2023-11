Corriere dello Sport, Pierozzi via dalla Fiorentina a gennaio? C’è l’ipotesi anche a titolo definitivo

Pierozzi lascia la Fiorentina? Il difensore del 2001, rimasto sul mercato fino all’ultimo giorno della sessione estiva (nonostante l’infortunio, lo Spezia ha sondato a lungo il terreno), è un elemento che allo stato attuale non pare destinato a ricoprire un ruolo chiave nella Viola che verrà e non è pertanto escluso che a gennaio il terzino possa finire di nuovo sul mercato. Anche con la possibilità, stavolta, di una cessione a titolo definitivo visto che le offerte sul suo conto non mancano (a giugno si era fatto vivo l’Empoli e non è escluso che gli azzurri possano tornare alla carica). Lo scrive il Corriere dello Sport.

