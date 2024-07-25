Pierozzi lascia la Fiorentina, il Palermo ha depositato il suo contratto in Lega e giocherà il campionato con i rosaneri

Il giovane terzino viola lascia definitivamente Firenze e vola in Sicilia dove giocherà con i rosaneri in Serie B

Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende del deposito del contratto di trasferimento da parte del Palermo per il difensore classe 2001 Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina. Il giocatore approda in rosanero a titolo definitivo per una cifra si aggira attorno agli 1,5 milioni di euro. Pierozzi a Firenze ha collezionato 2 presenze in prima squadra (più una con la Primavera). Nell'ultimo anno invece ha giocato con la Salernitana in Serie A scendendo in campo 12 volte e segnando un gol.

Fonte: Tuttomercatoweb

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