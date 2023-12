Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese

Niccolò Pierozzi non ha avuto molto spazio in questa prima parte di stagione con la Fiorentina. L’esterno destro di difesa classe 2001, dopo aver disputato un ottimo campionato di Serie B con la Reggina, squadra che lo aveva prelevato in prestito proprio dai viola, ha avuto problemi fisici che gli hanno impedito di esprimersi al massimo delle sue potenzialità ed è stato scavalcato nelle gerarchie da Michael Kayode, che nessuno si aspettava potesse dare un contributo simile a quello attuale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l’infortunio di Dodo, che avrebbe dovuto spianargli la strada, Pierozzi non si è imposto neanche come alternativa nel ruolo, dove spesso è stato adattato Parisi. Nel mese di gennaio è probabile che possa lasciare la Toscana, ma potrebbe comunque restare in Serie A.

Oltre alla Cremonese infatti, club che milita in Serie B, c’è l’Hellas Verona sulle sue tracce e la Salernitana, dove ritroverebbe Filippo Inzaghi, che lo ha allenato con ottimi risultati a Reggio Calabria. Il classe 2001 al momento ha collezionato solamente 3 presenze in stagione, 2 delle quali in Conference League e una addirittura in Primavera, dove era stato impiegato per ritrovare la migliore condizione, per un totale di 224 minuti.

