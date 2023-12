Beltran ha cambiato marcia, è a quota 5 gol, scatta il primo bonus a favore del River Plate 

Lucas Beltran, tre gol nelle ultime tre partite di campionato giocate per lui, due dei quali hanno regalato sei punti alla Fiorentina. Nonostante ciò, i gol alla fine sono arrivati: sono 5, ad oggi, in totale. Una cifra che, tra l’altro, ha fatto scattare anche uno dei tanti bonus previsti dall’accordo col River Plate. Certo, la media è ancora insufficiente (una rete ogni 213,8’ giocati) ma risente del lunghissimo digiuno iniziale. Dalla sfida del 26 ottobre col Cukaricki in poi, infatti, match nel quale ha trovato i suoi primi due centri in viola, Lucas ha segnato un gol ogni 121,4’: due in Conference appunto, ed i tre in campionato. La botta rimediata a Monza, nel frattempo, sembra già un ricordo e del resto, per Beltran, sarebbe un peccato doversi fermare proprio ora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.