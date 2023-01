Pierozzi racconta Aquilani: “La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti”

Presente a Passione Fiorentina su Twitch, il terzino destro della Fiorentina in prestito alla Reggina, Niccolò Pierozzi, ha parlato di Alberto Aquilani, allenatore che lo ha lanciato nella primavera viola:

“Come si pone con i ragazzi è la sua qualità maggiore, come persona ha qualità eccezionali, ci sa fare con i giovani, sa dare le giuste pressioni, sa gestire i momenti, lui ha fatto tanti anni di calcio ed è più facile, ma per questo non è detto che tu sia portato per la primavera e invece lui lo ha fatto alla grande. Quando noi ragazzi della Primavera ci ricordiamo del mister ci vengono in mente solo cose positive, lui è uno che studia tanta, lavora molto fuori dal campo, studia molti allenatori, si aggiorna tanto, è una persona fantastica, ci sentiamo spesso, quando sono a Firenze lo andiamo a trovare, sono rapporti che ti porti dentro”

