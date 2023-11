TMW, Tutto fermo per rinnovo di Pierozzi. C’è opzione per allungare contratto fino al 2025

Nel novero dei calciatori in scadenza a giugno 2024 della Fiorentina c’è anche Niccolò Pierozzi, terzino destro rientrato quest’estate dalla Reggina dopo un’ottima stagione, contrassegnata da quattro gol. L’infortunio di Dodò poteva regalargli un periodo da titolare, ma un infortunio muscolare lo ha costretto a uno stop prolungato, favorendo l’esplosione e l’inserimento in prima squadra di Kayode, almeno fino allo stop che lo ha tolto dal campo. Di fatto Pierozzi non ha ancora esordito in questa stagione in Serie A – due panchine contro Lazio e Bologna – mentre in Conference è partito dal primo minuto nelle due sfide con il Cucaricki, con i viola vincenti, senza subire reti, in entrambe le gare.

Pierozzi però è in scadenza al 30 giugno del 2024 e i colloqui per un possibile rinnovo ad ampio raggio sono ancora fermi. Non è detto che nelle prossime settimane non possano esserci delle novità, ma dall’altro lato nel contratto firmato fino alla fine della stagione c’è un’opzione, in favore della Fiorentina, per allungare la scadenza al 2025.

Nelle settimane scorse Joe Barone ha escluso un arrivo in difesa. “No, siamo soddisfatti, abbiamo un giovane come Kayode cresciuto nel vivaio della Fiorentina, poi ieri ha giocato Pierozzi che è tornato dal suo infortunio. Non interverremo in quel reparto. Poi vedremo qualche altra posizione se ci sarà bisogno, ma siamo soddisfatti del rendimento della squadra”. Pierozzi quindi potrà avere delle opportunità in futuro per convincere la dirigenza a offrire un rinnovo. Lo scrive TMW.

