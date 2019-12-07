Primavera, Sassuolo-Fiorentina finisce 0-0. Un pareggio che non muove la classifica dei viola
Sassuolo-Fiorentina Primavera è terminata 0-0. Tante le occasioni gol che si sono presentate da tutte e due le parti. Il viola Pierozzi ha colpito la traversa. Un pareggio che vale poco per la classif...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 20:39
Sassuolo-Fiorentina Primavera è terminata 0-0. Tante le occasioni gol che si sono presentate da tutte e due le parti. Il viola Pierozzi ha colpito la traversa. Un pareggio che vale poco per la classifica, la Fiorentina resta all'undicesimo posto in classifica pari punti con il Sassuolo. Ad ora la zona playout è a +2.