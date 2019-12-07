Primavera, Sassuolo-Fiorentina finisce 0-0. Un pareggio che non muove la classifica dei viola

Sassuolo-Fiorentina Primavera è terminata 0-0. Tante le occasioni gol che si sono presentate da tutte e due le parti. Il viola Pierozzi ha colpito la traversa. Un pareggio che vale poco per la classif...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2019 20:39

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