Report medico Fiorentina: Terracciano rimasto a Firenze per contusione toracica contro Stella Rossa

“ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non hanno preso parte alla trasferta odierna per differenti problematiche. Pietro Terracciano è rimasto a Firenze a causa dei postumi di una contusione toracica occorsa durante la gara amichevole con la Stella Rossa Belgrado della settimana scorsa, Riccardo Sottil sta ultimando il programma di preparazione individuale previsto e si ricongiungerà al gruppo nel corso dei prossimi giorni. Niccolò Pierozzi è stato dimesso nella giornata di ieri dall’AOUC Careggi in seguito ad un’infezione addominale che ha necessitato di ricovero ospedaliero. Barak prosegue il suo percorso di recupero personalizzato al Viola Park.”

GLI UNDICI CHE SCENDERANNO IN CAMPO NELL’AMICHEVOLE DI GROSETO