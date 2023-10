Allenamenti al Viola Park, Pierozzi è tornato in gruppo: da domani due giorni di riposo 

Continua il lavoro della squadra al Viola Park, con mister Italiano che sta sfruttando questa sosta del campionato per lavorare con i calciatori rimasti a Firenze. I giocatori impegnati con le nazionali sono 13 (Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Quarta, Beltran, Milenkovic, Kouamé, Brekalo, Kayode, Amatucci, Comuzzo, Martinelli e Vannucchi), faranno rientro in città nel corso della prossima settimana. Sono giorni preziosi dunque per chi è alla ricerca della miglior condizione fisica o per chi è reduce da infortuni. Niccolò Pierozzi si allena regolarmente in gruppo, dopo aver saltato l’intero inizio di stagione è pronto ad aiutare la squadra e a diventare il vice-Kayode per i prossimi mesi (alla luce dell’assenza di Dodò).Discorso diverso per Christensen e Yerry Mina, alle prese con i rispettivi problemi muscolari. Il portiere danese ha subito una lesione di primo grado al retto femorale, per il difensore colombiano invece (che si è infortunato proprio in nazionale) una lesione tra il primo e il secondo grado della giunzione mio-tendinea del retto femorale quindi tempi più lunghi, Mina infatti è out da metà settembre e per un recupero completo servirà ancora tempo. Probabilmente si vedrà in campo prima il portiere rispetto all’ex

Everton.Giocatori come Ikoné, Barak e Nzola (giusto per citarne alcuni) invece stanno provando a sfruttare questa sosta per mettere allenamenti nella gambe e avvicinarsi alla miglior condizione fisica. Nel prossimo tour de force la Fiorentina giocherà sei partite, Italiano spera di avere tutti i giocatori al top per affrontare al meglio queste sfide. Anche oggi la squadra si allenerà nel corso della mattinata, Italiano poi concederà due giorni liberi ai giocatori, che dunque riprenderanno gli allenamenti martedì e avranno sei giorni a disposizione per preparare Fiorentina-Empoli, in programma lunedì 23 ottobre al Franchi. Lo scrive La Nazione.