Edoardo Pierozzi a Palermo in prestito con dirititto di riscatto. C’è il controriscatto per la Fiorentina

Edoardo Pierozzi è un nuovo calciatore del Palermo. Nonostante il terremoto avvenuto nei giorni scorsi in casa rosanero,l’affare è andato in porto. A rendere noto il suo trasferimento in rosanero è la Fiorentina attraverso una nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi al Palermo F.C”