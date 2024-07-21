Dalla Sicilia riportano: "Pierozzi al Palermo non si sblocca, manca l'ok per il trasferimento in rosanero"

Il terzino che, ha passato l'ultima stagione tra viola e Salerno, potrebbe ancora restare alla Fiorentina non avendo l'ok

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il Palermo è molto attivo sul mercato per costruire una squadra che punti subito alla promozione in A e ha già chiuso diverse operazioni, invece non si sblocca l'affare Pierozzi con il terzino che ancora non ha raggiunto l'accordo per trasferirsi in Sicilia. Il Palermo, però, ha fretta e a causa di questi ritardi potrebbe virare su altri obbiettivi con Pierozzi che rimarrebbe al palo non essendo parte dei piani di Palladino.

https://www.labaroviola.com/da-napoli-scrivono-mazzocchi-ha-ricevuto-delle-offerte-tra-cui-la-fiorentina-ma-vuole-rimanere/261446/