Corriere dello Sport, Dodò non tornerà prima di marzo, Pierozzi bocciato, non è considerato adatto agli standard 

La richiesta legata a un laterale difensivo nasce da due assunti: che Dodo prima di marzo non sarà pronto (o non sarà ai livelli pre-infortunio) e che Pierozzi non è stato ritenuto adeguato agli standard che la Fiorentina vuole avere per dare l’assalto all’Europa e al campionato. Sembra essere decisiva la bocciatura di Pierozzi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

