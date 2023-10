Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: Dodò fa grandi progressi, Pierozzi rientra e Christensen quasi

La Nazione fa il punto sui giocatori viola infortunati. Le buone notizie sono arrivate nelle ultime ore dal brasiliano Dodò, che all’interno di una delle palestre del Viola Park si è fatto riprendere per i suoi follower durante la riabilitazione con il fisioterapista Stefano Dainelli. Dodo, senza tutore, ha percorso a piedi la palestra da cima a fondo con una buona andatura, mostrando evidenti passi in avanti dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio. Per rivedere comunque il terzino destro occorrerà aspettare ancora molto tempo. Nei prossimi giorni sono attese novità per quanto riguarda Christensen che sarebbe il più vicino a ritornare, e Mina, mentre Pierozzi prosegue il suo percorso in gruppo in attesa della prima convocazione.

IL PUNTO SU KAYODE