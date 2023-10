Gazzetta: “L’Arsenal piomba su Kayode, la Fiorentina passa al contrattacco. Pronto rinnovo ad 1 milione”

Con Arthur, Kayode è la rivelazione della Viola che sta volando. E il club vuole blindarlo, visto che già suonano le sirene delle big di mezza Europa (tra gli altri, l’Arsenal). Dopo la pausa delle nazionali, è già in programma un incontro tra la Fiorentina e l’entourage di Kayode, nello specifico l’agente Claudio Vigorelli, per rinnovare il suo contratto fino al 2028. Nonostante le due parti non abbiano ancora avuto modo di parlare, l’intenzione è quella di farlo al più presto.

Kayode oggi guadagna più o meno 30 mila euro l’anno. Potrebbe arrivare a percepire addirittura un milione. Chiaro segno che la Fiorentina ha totale fiducia nel calciatore, nonostante non sia ancora ventenne, e soprattutto che non vuole farselo sfuggire. Quando si dice cogliere l’attimo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

