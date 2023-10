Kayode guadagna 30 mila euro a stagione. Dopo la sosta arriverà l’accordo per il rinnovo di contratto

Dopo la pausa delle Nazionali la Fiorentina e l’entourage di Michael Kayode si incontreranno, come scrive il Corriere fiorentino, nello specifico l’agente Claudio Vigorelli, dovrebbero incontrarsi con la società viola per rinnovare il contratto del giovane terzino destro, che vanta estimatori molto importanti in Europa dopo il grande inizio di stagione. Kayode, che in questo momento guadagna circa 30 mila euro l’anno potrebbe arrivare a percepirne addirittura un milione a stagione, segno che la Fiorentina ha totale fiducia nel calciatore, nonostante non sia ancora ventenne. Che non ha alcuna intenzione di lasciare le rive dell’Arno e spera di scrivere pagine importanti con la maglia viola addosso.

IL PARERE DI FILIPPO GRASSIA