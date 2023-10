Problemi terzini: Parisi sta bene, Biraghi da rivalutare. Pierozzi è indietro e Quarta non vuole fare il terzino

La situazione dei terzini in casa Fiorentina è particolarmente complicata e vi facciamo un riassunto della situazione: Parisi è uscito non per problemi fisici ma perchè vista l’emergenza Italiano ha voluto non rischiarlo in vista della Lazio. Biraghi invece domani verrà rivalutato ma non si è mai allenato per un problema alla caviglia, la speranza è di rivederlo fin da domani con il resto della squadra. Kayode ha subito una brutta distorsione e si aspettano gli accertamenti. Pierozzi piace al mister Italiano, ma ha bisogno di giocare ancora non è informa fisicamente. Per quanto riguarda Comuzzo non è il suo ruolo è adattato e Quarta non vuole fare il terzino. All’occorrenza la Fiorentina può decidere anche di impiegare Ranieri terzino sinistro

