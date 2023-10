Cecchi: “Beltran ha dimostrato che ha fiuto del gol, il centravanti è un mestiere ci si nasce non si diventa”

Ai microfoni de La Nazione ha parlato il giornalista Stefano Cecchi. Queste le sue parole sul quotidiano: “Da sempre, il centravanti non è un ruolo, è un mestiere. Mentre gli altri, dai terzini alle ali, si possono adattare (vedi Comuzzo), il centravanti no. Perché numeri nove si nasce, non lo si diventa. La riprova la si è avuta ieri sera. I due gol con i quali Beltran ha marchiato la gara raccontano infatti di un calciatore con in dono quello che un tempo si definiva fiuto. del gol”.

FERRARA SI ESALTA CON IKONE’