Pierozzi: "Sogno di andare in serie A con la Reggina, poi penserò alla Fiorentina"

Niccolò Pierozzi sta facendo un grande campionato in serie B con la Reggina, il terzino destro è in prestito dalla Fiorentina

Niccolò Pierozzi, terzino destro in prestito dalla Fiorentina alla Reggina, ha parlato oggi a Gazzetta dello Sport Calabria, il giovane di proprietà viola ha parlato anche del prossimo impegno contro il Bari. Le sue parole:

"Sono tante le insidie di questa gara, il Bari è uno squadrone, vengono da risultati positivi e hanno le loro certezze. Però giochiamo in casa e abbiamo la possibilità di accorciare sulla prima e a non farci agganciare. Dobbiamo essere consapevoli della forza del Bari per limitarli e fare una grande gara. Spero che possa venire al Granillo quanta più gente possibile, perché lo stadio pieno ci può dare una grossa carica.

Teniamo il profilo basso, a luglio nessuno avrebbe potuto pronosticare questa posizione dopo 17 gare. Stiamo dimostrando di essere una grande squadra e pronti a lottare per il salto. La principale differenza tra la serie C e la serie B riguarda i ritmi, sono più alti. Oggi sono molto contento di confrontarmi con i campioni di questa Serie B fantastica. Il sogno che coltivo è la promozione in Serie A con la Reggina. Alla Fiorentina penserò più avanti”

LE PAROLE DI EDER SU CABRAL

https://www.labaroviola.com/eder-quando-la-fiorentina-ha-preso-cabral-ho-chiesto-di-lui-in-brasile-avevano-detto-che-era-forte/195887/