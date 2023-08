TMW, Nzola alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Si tratta sui 12 milioni più Pierozzi in prestito

Nel fine settimana la Fiorentina ha dato una netta accelerata al proprio mercato, soprattutto per quel che riguarda l’attaccante, anzi gli attaccanti, richiesti da Vincenzo Italiano. Detto del nuovo portiere, che sarà Oliver Christensen dell’Hertha Berlino, la società viola è pronta a chiudere anche il doppio colpo nel reparto offensivo.

La Fiorentina e lo Spezia sono oramai ai dettagli per l’arrivo in riva all’Arno di Mbala Nzola: i viola hanno messo sul piatto una proposta importante, 12 milioni di euro più il cartellino del giovane Niccolò Pierozzi. L’idea è comunque quella di non perdere il controllo sul terzino, che dovrebbe quindi passare il Liguria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina. Per l’attaccante, invece, è già pronto un contratto fino al 2028.

Parallelamente la Fiorentina conta di definire in tempi brevissimi anche per l’arrivo di Lucas Beltran: Pradè e Barone, grazie al lavoro di Burdisso, contano di chiudere col River Plate nel giro di un paio di giorni, non oltre l’ultima sfida che l’attaccante giocherà coi Millonarios martedì notte in Copa Libertadores. Al club argentino, considerando anche i bonus, andrà una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro mentre per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale. Lo riporta TMW

AMRABAT SULLA LISTA DELLA JUVENTUS