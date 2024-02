Salernitana-Empoli, serataccia per Pierozzi: sostituito al 40′ per un problema alla caviglia sinistra

L’Empoli di Nicola sbanca all’Arechi, vincendo 1-3 ed ottenendo 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Doppia serataccia per Niccolò Pierozzi, trasferitosi dalla Fiorentina in prestito alla Salernitana in questa sessione di mercato invernale. La sua partita dura solamente 40 minuti, poiché sarà costretto ad uscire per un problema alla caviglia. Al 38′, dolorante, si è avvicinato alla panchina di Inzaghi, senza nemmeno provare a rientrare in campo, lasciando così spazio a Weissman, autore del gol del pareggio, seppur provvisorio. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio.

LEGGI ANCHE: INTER, MILAN E JUVE CHIEDONO UN CAMPIONATO A 18 SQUADRE