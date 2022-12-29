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Corriere dello Sport, Duncan può lasciare la Fiorentina: Empoli, Spezia e Cremonese su di lui

Duncan finora è stato ai margini della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2022 09:37
Corriere dello Sport, Duncan può lasciare la Fiorentina: Empoli, Spezia e Cremonese su di lui - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Cercasi Alfred Duncan. Il 29enne ghanese finora è stato decisamente ai margini di questa versione di Fiorentina e per finora s’intendono i tre mesi di stagione in archivio: lì dentro c’è stato poco di Duncan e le amichevoli di dicembre non hanno dato segnali differenti se in qualche modo dovevano costituire un banco di prova verso la ripresa. Mettendo insieme tutto, viene da chiedersi lecitamente se anche il numero 32 viola non sia da considerare nella lista dei partenti di centrocampo a gennaio: lista, in un incastro di trattative e cessioni, sempre da definire. 

L’Empoli lo accoglierebbe volentieri per i sei mesi che restano di campionato, idem dicasi per Cremonese e Spezia che sono alla ricerca di un rinforzo nel mezzo con quelle caratteristiche tecniche, tattiche e atletiche, però prima del lungo gennaio di mercato che potrebbe spostare destini e destinazioni, Duncan vuole capire se avrà un’altra occasione e la curiosità (del diretto interessato più che altro) sarà presto soddisfatta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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