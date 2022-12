Josip Brekalo è a un passo dal ritorno in Italia. Il Monza nelle ultime ore ha dato un’accelerata forse decisiva per la chiusura dell’acquisto dell’attaccante del Wolfsburg che non era stato confermato in estate dal Torino. L’operazione dovrebbe chiudersi a titolo definitivo. Lo riporta TMW

