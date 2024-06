Dalla Turchia: “Deciso il futuro di Duncan, molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor”

Secondo quanto riferito dal portale turco Taka Gazete, Alfred Duncan sarebbe vicino a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor. Il ghanese ripartirà dalla Turchia, precisamente dal club di Trebisonda, dopo che la Fiorentina ha deciso di non rinnovargli il contratto, in scadenza tra una settimana. I media turchi accolgono il 31enne come “una stella che ha disputato la finale di Conference League e ha accumulato 126 presenze e 6 gol nei quattro anni e mezzo trascorsi a Firenze“.

