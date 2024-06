Cm.com: “Il Lecce cerca il sostituto di Piccoli. Corvino guarda in casa Fiorentina, occhi puntati su Nzola”

Partenza a razzo per il Lecce nel calciomercato che, dopo gli acquisti a parametro zero di Pierret e Morente, cerca il sostituto di Piccoli, il quale non dovrebbe essere riscattato a meno che non venga considerato un nuovo prestito. Pertanto, Corvino sta cercando il partner ideale per Krstovic o l’attaccante che si contenderebbe con lui il posto, a seconda dei piani di mister Gotti. Tra le opzioni, il Lecce è alla ricerca di opportunità, giocatori con voglia di rivalsa e, di conseguenza, con un prezzo accessibile.

Riguardo ai giocatori in cerca di riscatto, dopo una stagione deludente, l’idea proveniente dalla Serie A è quella legata alla Fiorentina e in particolare a M’Bala Nzola. L’attaccante angolano ha avuto il suo exploit proprio in Puglia, alla Virtus Francavilla, per poi proseguire tra Carpi, Trapani e Spezia prima di arrivare a Firenze. Il magro bottino di tre gol e tre assist in 33 presenze non ha soddisfatto le aspettative, e l’attaccante potrebbe cercare nuove opportunità.

Corvino e il suo team sono spesso attenti a queste dinamiche e tendono a sfruttarle per rilanciare un giocatore con nuovi stimoli in Salento, che, come ogni anno, ne avrà bisogno per raggiungere un obiettivo sempre arduo e mai scontato. Gli ostacoli potrebbero essere di natura economica, poiché la Viola potrebbe valutare il giocatore intorno ai 7 milioni di euro, cifra che i giallorossi potrebbero sborsare in seguito a uscite importanti. L’alternativa potrebbe essere una soluzione in prestito simile a quella di Piccoli, che ha permesso all’atalantino di mettersi in mostra e di tornare a Bergamo con un bagaglio molto più interessante. Lo riporta Calciomercato.com

