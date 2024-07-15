Duncan verso l'Arabia? L'ex centrocampista della Fiorentina interessa ad Al Taawoun e Al Raed

L'ex centrocampista della Fiorentina Duncan potrebbe approdare in Arabia, dove lo seguono l'Al Taawoun e l'Al Raed

L'ex centrocampista della Fiorentina, al quale è scaduto il contratto con la società gigliata, sembra orientato a un futuro verso l'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Duncan sarebbe stato contattato da due società militanti nel campionato arabo, ovvero l'Al Taawoun e l'Al Raed. Il ghanese starebbe seriamente valutando l'opportunità di sbarcare in Medio Oriente e degli sviluppi sulla trattativa sono attesi nei prossimi giorni. Questo il post di Galetti sul proprio profilo X:

KOKORIN A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/kokorin-ha-nostalgia-di-firenze-e-torna-in-citta-ma-non-e-piu-un-calciatore-della-fiorentina/260780/