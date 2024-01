Non solo Bonaventura. Arthur, Duncan, M.Lopez. Sono tanti i casi da risolvere a centrocampo per la Fiorentina

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato tutta l’attenzione è rivolta ai possibili nuovi innesti che potrebbero regalare ad Italiano una rosa maggiormente competitiva e funzionale al raggiungimento degli obiettivi stagionali. In questo momento la Fiorentina, è bene ricordarlo, è pienamente in lotta su tutti i fronti ma la concorrenza è mai forse come quest’anno nutrita, agguerrita e non limitata alle cosiddette “Grandi”.

Il nostro focus però in questo momento si vuole spingere più avanti e precisamente a Giugno 2024. In questi giorni abbiamo dedicato un approfondimento sulle difficoltà sorte in merito al rinnovo di Bonaventura ma i casi da risolvere ovvero le decisioni da prendere da qui a fine stagione sono diverse. Se per Castrovilli infatti l’addio pare segnato, i rinnovi dei contratti in scadenza di Mina, Duncan e Kouame risultano al momento e per motivi diversi lontani e l’esercizio del diritto di riscatto per i cartellini di Arthur, M.Lopez e della new entry Faraoni tutt’altro che scontati.

Al di là delle lacune più volte sottolineate in altre zone del campo, come si può vedere è di fatto il centrocampo, aggiungendo le posizioni in bilico di Barak e Infantino ed il rendimento mai del tutto convincente di Mandragora, il reparto dove la società dovrà probabilmente esser chiamata ad intervenire pesantemente.

