Duncan si é ripreso la Fiorentina, la sua duttilità viene ben utilizzata da Italiano

La duttilità di Duncan, tuttofare a centrocampo, fa comodo alla Fiorentina di Italiano. Inoltre il giocatore sa farsi trovare sempre pronto

Alfred Duncan in poco tempo si é trasformato in un valore aggiunto, si é fatto costantemente trovare pronto. É un calciatore duttile in mezzo al campo, è molto concreto. La sua forza é quella di farsi trovare sempre pronto. Italiano l’ha risollevato trasformandolo poi in un titolare. Castrovilli sta tornando a buoni livelli, contro il Napoli non ci sarà Torreira dunque il tecnico dovrà pensare a chi schierare. Ora é uno di quei calciatori su cui Italiano può puntare. Lo scrive Repubblica.

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