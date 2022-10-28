Duncan: "Nello spogliatoio mi chiamano Dumfries. Rispetto alla scorsa stagione ci è mancata serenità"

Alfred Duncan non è stato molto utilizzato in questo inizio di stagione per via di alcuni infortuni, adesso è tornato a disposizione

Alfred Duncan ha parlato ai canali social della Fiorentina, queste le sue parole:

"Ci siamo rimasti male per la partita persa contro l’Inter però con la vittoria di ieri ci siamo ripresi. Per quando riguarda le mie condizioni, rispetto a qualche settimana fa sto bene. Contro il Basaksehir ci siamo presi la nostra rivincita dopo il risultato ingiusto dell’andata in cui siamo stati ingenui. Adesso puntiamo al primo posto. Questo gruppo sta lavorando bene: a prescindere da chi gioca cerchiamo sempre di non far rimpiangere chi non gioca. L’Europa ce la stiamo godendo anche perché per qualcuno è la prima volta

Quest'anno, a differenza dallo scorso anno, ci è mancata serenità. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi in questo senso. La tifoseria ci aiuta tanto, anche per superare i nostri limiti. Loro sono decisivi. Tutti vogliamo fare il massimo, però a volte non ci riusciamo. Stiamo cercando di ritrovare quella serenità lì. Ci stiamo lavorando e piano piano la ritroveremo.

In campionato siamo indietro rispetto alla Conference. Dobbiamo cercare di tornare in carreggiata e migliorare. In campionato le cose non vanno bene per niente, l'anno scorso a quest'ora eravamo quinti. Dobbiamo cercare di tornare a fare migliori prestazioni.

Nello spogliatoio mi chiamano Alfredo, o alcuni anche Dumfries. Oppure Alfredino, oppure mi chiamano di proposito Duncan pronunciandolo con la U in maniera marcata"

JOVIC E IL RAPPORTO CON FIRENZE

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