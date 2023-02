Corriere dello Sport, Duncan vuole un posto contro la Juve: Barak o Bonaventura in panchina?

Una cosa per volta e, a proposito di formazione, oggi il giudice sportivo ufficializzerà la squalifica di Igor e Mandragora, provvedimento che “obbligherà” Italiano in automatico a promuovere nuovamente titolare Quarta al centro della difesa, mentre a centrocampo Duncan proverà a mandare in panchina o Bonaventura o Barak. Intano Sottil è tornato in gruppo, si avvicina il rientro in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

