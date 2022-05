Brovarone ammette: “La Fiorentina non ha due terzini di livelli che si muovono come animali”

Bernardo Brovarone ha parlato della Fiorentina due giorni dopo la sconfitta contro il Milan, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Credo che il nostro problema sull’attaccante è che non lo serviamo e non dialoghiamo con lui come dovremmo. Ho sentito parlare di grande partita di Amrabat contro il Milan, ha fatto il suo, ricordiamoci che lo abbiamo pagato 25 milioni, con lui probabilmente ci vai a perdere se lo vedi. Quindi o lo recuperi o lo devi vendere. Duncan è un centrocampista completo ma non lo esprime, può fare il protagonista, si limita al compitino, non tira mai in porta, credo sia un ragazzo tanto dolce e timido. Questa squadra potrebbe giocare con due mediani e il trequartista, Castrovilli e Bonaventura a giocarsi il posto sulla trequarti, ma servono due animali come terzini che noi non abbiamo però due esterni di livello. Odriozola? Lui è stato comprato dal Real Madrid per quasi 35/40 milioni, per questo ha un ingaggio alto. Dunque il Real non può chiedere meno di 20 milioni, ci sta quella cifra.”

