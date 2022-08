Al fischio finale Italiano furioso con Duncan e Biraghi, il centrocampista non la prende bene e va via

Un Vincenzo Italiano letteralmente furioso quello visto al fischio finale di Empoli-Fiorentina, il tecnico viola non ha gradito la gestione della palla in una particolare azione di Duncan e Biraghi e alla fine della partita non ha nascosto tutto il suo disappunto e la sua rabbia nei loro confronti. Prima è andato dal centrocampista, che non ha preso benissimo la rabbia del tecnico, il quale ha risposto con un gesto liberatorio ed è andato subito negli spogliatoi, non seguendo la squadra sotto il curvino viola per il saluto rituale. Scena simile con Biraghi, anche al capitano l’allenatore della Fiorentina ha mostrato tutto il suo disappunto per alcuni errori che non sono passati inosservati, Biraghi ha ascoltato un po’ Italiano poi è andato a salutare i tifosi. Segno di una truppa viola che voleva vincere a tutti i costi questa partita

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA