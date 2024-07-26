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Di Marzio: "Duncan riparte dal Venezia. Sta svolgendo le visite mediche, pronto un triennale"

Dopo aver detto addio la Fiorentina, il futuro di Alfred Duncan sarà ancora in Serie A. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ghanese diventerà un nuovo giocatore del Venezi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 12:30
Di Marzio: "Duncan riparte dal Venezia. Sta svolgendo le visite mediche, pronto un triennale" -
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Dopo aver detto addio la Fiorentina, il futuro di Alfred Duncan sarà ancora in Serie A. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ghanese diventerà un nuovo giocatore del Venezia. Il giocatore è già arrivato in città e sta svolgendo le visite mediche. Per lui pronto un contratto triennale.

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