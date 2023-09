Fiorentina penalizzata dalla Coppa d’Africa? Solo Kouamè certo. Duncan ha detto addio, Nzola ignorato

Nelle ultime ore, dopo la qualificazione di Ghana a Angola alla prossima Coppa d’Africa, nell’ambiente viola si è sparsa un po’ di preoccupazione per quelle che potrebbero essere le assenze nella Fiorentina nel mese di gennaio, periodo in cui si giocherà la competizioni. La squadra viola, va anche ricordato, all’inizio del mese di gennaio, sarà anche protagonista della Super Coppa Italiana che si giocherà in Arabia e dunque, i giocatori impegnati nella competizione africana, non saranno disponibili.

Ma chi saranno i giocatori della Fiorentina che parteciperanno alla Coppa d’Africa?

I giocatori potenzialmente convocabili sono Kouamè, Nzola e Duncan. Il primo è convocato stabilmente nella Costa d’Avorio e dunque, salvo clamorosi colpi di scena, sarà impegnato nella competizione e dunque non sarà a disposizione della Fiorentina nel mese di gennaio. Le cose cambiano però con Duncan e Nzola.

Per il centrocampista la nazionale sembra essere un capitolo chiuso, Duncan ha lasciato due anni fa la nazionale dopo alcune divergenze, il giocatore viola nel maggio del 2022 ha anche scritto un post pesantissimo contro la federazione ghanese ed ha scritto: “Sono stato umiliato e discriminato” (LEGGI QUI IL POST CON LE ACCUSE DI DUNCAN). Per quanto riguarda il centravanti invece la nazionale sembra essere in stand-by, negli ultimi 3 raduni (giugno, luglio e settembre), Nzola non è mai stato convocato e l’ultima chiamata in nazionale risale allo scorso marzo. Anche questa volta il classe 1996 è rimasto a casa con l’Angola che si giocava la partita decisiva per la qualificazione.

Dunque, se per Kouamè e Duncan, seppur con destini opposti, dovrebbe essere certa e delineata la situazione, per Nzola invece non c’è nessuna certezza sia in un senso che nell’altro.