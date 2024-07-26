Duncan sui suoi profili social saluta con un video ricordo: "Ciao Firenze"

L'ex centrocampista della Fiorentina ha salutato la città dopo 4 anni di permanenza e vola nella Laguna dai neopromossi

L'ex centrocampista viola Alfred Duncan ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui ha voluto riassumere tutti i momenti della sua permanenza fiorentina e lasciando un saluto molto semplice: "Ciao Firenze". Il giocatore ghanese era arrivato in viola nella sessione invernale del 2020 ed ha registrato 123 presenze e 7 reti con la maglia gigliata con in mezzo il prestito di 6 mesi al Cagliari nell'inverno del 2021. Il giocatore sarà avversario dei viola alla prima giornata di campionato visto che si è accasato ufficialmente al Venezia.

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