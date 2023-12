Sabatini: “Si parla molto degli acquisti del Milan ma Musah vale Duncan della Fiorentina”

Nel corso della trasmissione di Italia Uno “Pressing” il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del mercato del Milan citando anche un giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:

“Loftus ha la pubalgia, Reijnders è bello da vedere ma è meno forte di quello che sembra, Musah, a me piace fare i paragoni, ma Musah se vai alla Fiorentina e prendi Duncan, come si dice a Montecatini, è come zuppa e pan bagnato. In questa situazione c’è anche Okafor. Pioli è responsabile perchè dopo l’addio di Maldini e Massare ha avuto la responsabilità di tutto”

JOAQUIN RICORDA FIRENZE