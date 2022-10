Corriere dello Sport: “L’unico dubbio di formazione è il ballottaggio tra Duncan e Mandragora”

Archiviata ­fino a giovedì la Conference League con la consapevolezza che “male” che vada lo spareggio per gli ottavi di fi­nale è garantito, la Fiorentina si rituffa oggi in campionato affrontando la prima delle tre partite (Spezia, Sampdoria e Salernitana) in teoria utili per rilanciarsi in campionato dove ha molto terreno da recuperare. E lo fa sperando che Luka Jovic la trascini ancora a suon di gol: il centravanti ex Real Madrid guiderà l’attacco e, con Gonzalez e Sottil sempre fuori, saranno Ikoné e Kouame ad innescarlo. A centrocampo l’unico dubbio di formazione per il posto accanto ad Amrabat e Bonaventura: Duncan è in leggero vantaggio su Mandragora. In difesa, infi­ne, rientra Martinez Quarta dal primo minuto al fi­anco di Milenkovic, mentre sulle fasce agiranno Dodo e Biraghi che a sua volta torna titolare dopo aver lasciato spazio a Terzic in Europa. Lo riporta il Corriere dello Sport

LE PAROLE DI ITALIANO