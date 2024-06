TMW: “C’è pessimismo per il rinnovo di Castrovilli, Duncan è destinato a cambiare squadra”

Si respira pessimismo in casa Fiorentina in merito alle permanenze di alcune pedine a centrocampo. Oltre a Giacomo Bonaventura – su cui sarà mister Palladino ad avere l’ultima parola, non arrivano segnali incoraggianti anche a meno di inversioni in questa settimana, al momento non c’è l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza. Come raccolto precedentemente da TMW, inoltre, se ne andrà sicuramente Alfred Duncan, anch’egli in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e destinato a cambiare squadra. Chi resterà a Firenze è invece Antonin Barak. Il trequartista ceco ha un contratto fino al 2026 e, dopo essere stato molto vicino alla cessione lo scorso gennaio (c’era il Cagliari), anche per la sua duttilità tattica va verso la permanenza. Salvo ovviamente offerte irrinunciabili. Lo scrive Tuttomercatoweb

