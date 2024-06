Il commovente abbraccio tra Nosotti e Spalletti. Il giornalista ha perso la moglie pochi giorni fa

Momenti di grande emozione a Lipsia nella vigilia di Croazia-Italia. Luciano Spalletti, durante il tradizionale walk around sul campo insieme alla squadra, si è avvicinato a Marco Nosotti abbracciandolo. Un abbraccio lungo e particolarmente sentito dopo il grave lutto che nei giorni scorsi ha colpito il giornalista di Sky Sport. Nosotti nei giorni scorsi ha dovuto precipitosamente lasciare la Germania e rientrare in Italia per la scomparsa della moglie Silvia, gravemente malata da tempo, con la quale era sposato da 28 anni.

